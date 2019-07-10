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Счетная палата считает недостаточным объем поступлений от имущественного налога физлиц
Сегодня в 11:30 Налоги 0 125 Васильева Елена
Поступления от имущественного налога физических лиц в региональные бюджеты настолько незначительны, что ими нельзя обеспечить даже минимальные муниципальные расходы, сообщили в Счетной палате РФ.
В ведомстве заявили, что доля данного вида налога в общем бюджете российских регионов составила на начало текущего года всего 2,5%.
Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин заявил: «Земельный налог и налог на имущество физлиц – это налоги, которые должны фактически формировать бюджеты муниципальных образований. Они вообще несостоятельные по своей сумме и не могут никак обеспечить даже в какой-то минимальной степени необходимые расходы муниципальных образований. Они даже несоизмеримы с коммунальными платежами».
Счетная палата провела проверки администрирования имущественных налогов в Ивановской и Смоленской областях, поскольку ситуация в данных регионах с собираемостью данного налога является типичной для большинства российских регионов.
На примере этих областей Счетной палатой были выявлены системные проблемы, характерные для страны в целом. Главная из них – задолженности по уплате данного налога.
В сообщении ведомства сказано: «Она на 1 января 2019 года сравнялась с годовой суммой поступлений. А общая собираемость за год упала в среднем на 2,5%. В региональном разрезе разброс более заметный. Если в Ивановской области падение составило 1,2%, то в Смоленской – уже 18,3%».
В Счетной палате указали: «В 2017 году в Смоленске свыше 2,6 тыс. земельных участков площадью 2,43 млн кв. м находились в базе данных Росреестра, но их не было в налоговых органах. В городе Иваново таких территорий в 1,6 раза больше. В результате бюджеты городов потенциально могли бы получить порядка 69 млн рублей и 90 млн рублей соответственно при условии, что все объекты, не состоящие на налоговом учете, подлежат налогообложению».
У ведомства также возникли вопросы к начислению транспортного налога с повышающим коэффициентом, действующего для автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей. Перечень таких автомобилей Минпромторг ежегодно размещает на своем сайте.
В сообщении Счетной палаты сказано: «В нем не оказалось таких представителей премиального класса как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport. А для некоторых «списочных» машин повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска».
Штогрин заключил: «Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов».
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