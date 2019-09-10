ЦБ РФ: заморозка средств на личных счетах ИП из-за задолженности по налогам – законна

Центральный Банк России поддерживает позицию Минфина и Федеральной налоговой службы по блокировке банками частных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) для взыскания задолженностей по налогам. Об этом сообщила сегодня газета «Коммерсантъ».



Издание сообщает, что позиция Центробанка основана на статьях 23 Гражданского кодекса РФ, в которой указывается, что ИП остается физлицом, и 24, в которой сказано, что по обязательствам ИП отвечает всем своим имуществом.



Регулятор указал также на подтвержденную «неразграниченность» предпринимательского и частного капитала у индивидуальных предпринимателей со стороны Конституционного суда, а это касается и счетов ИП в банках. В ЦБ также отмечают обязанность банков при блокировке счетов учитывать законодательные ограничения при взыскании задолженности. Банки должны учитывать запрет на взыскания с пенсий, а также обязанность сохранять доход на уровне МРОТ и т. д.