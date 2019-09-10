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Будут продлены налоговые льготы попавшим под санкционные ограничения госкомпаниям

Сегодня в 11:41 Налоги 0 142 Васильева Елена
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Поправки в законодательство для продления налоговых льгот, позволяющих госкомпаниям, попавшим под финансовые санкции, не платить налоги на прибыль после продажи долей в дочерних компаниях, будут подготовлены к весенней сессии ГД. Об этом сегодня написала газета «Коммерсантъ», ссылаясь на слова представителя Минфина.

Представитель министерства рассказал изданию: «Санкции с компаний еще не сняты, поэтому Минфин поддерживает продление действия этой нормы. Такие поправки будут подготовлены, вероятнее всего, в весеннюю сессию Госдумы».

Соответствующая норма существует в Налоговом кодексе с 2018 по конец 2020 года и распространяется на компании, доля государства в которых составляет, прямо или косвенно, 50% или более. В перечень компаний входят «Роснефть», ВЭБ.РФ, Ростех, «Транснефть» и ВТБ. Речь, при этом, идет исключительно о попавших под финансовые санкционные ограничения, то есть на выполнение финансовых операций и расчетов, привлечение займов и сделки с ценными бумагами, поясняет «Коммерсантъ».
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