Ассоциация банков России предлагает облагать налогом сделки с криптовалютой

Ассоциация банков России (АБР) предложила уравнять добычу криптовалют к находке денежных средств и облагать сделки с ней налогом. Об этом сегодня написала газета «Извести», ссылаясь на доклад АБР «Концепции оборота децентрализованных криптовалют».



В тексте доклада сказано: «Применяя юридическую фикцию, можно было бы утверждать, что первый обладатель криптоактивов их «нашел», поскольку получение от анонимной системы можно условно считать находкой».



Данная норма будет законодательно закреплена в рамках понятия «вновь созданное», то есть, произведенное гражданами. Цифровые деньги будут рассматриваться как вещи, а сделки с цифровой валютой будут облагаться налогом.



Обсуждение доклада, по информации издания, пройдет 8 октября.



Запланированное на 18 сентября совещание Минфина, на котором планировалось рассмотрение законопроекта о регулировании рынка криптовлют, было отложено на неопределенное время.