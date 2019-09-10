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Ассоциация банков России предлагает облагать налогом сделки с криптовалютой
26 сентября в 13:31 Налоги 0 176 Васильева Елена
Ассоциация банков России (АБР) предложила уравнять добычу криптовалют к находке денежных средств и облагать сделки с ней налогом. Об этом сегодня написала газета «Извести», ссылаясь на доклад АБР «Концепции оборота децентрализованных криптовалют».
В тексте доклада сказано: «Применяя юридическую фикцию, можно было бы утверждать, что первый обладатель криптоактивов их «нашел», поскольку получение от анонимной системы можно условно считать находкой».
Данная норма будет законодательно закреплена в рамках понятия «вновь созданное», то есть, произведенное гражданами. Цифровые деньги будут рассматриваться как вещи, а сделки с цифровой валютой будут облагаться налогом.
Обсуждение доклада, по информации издания, пройдет 8 октября.
Запланированное на 18 сентября совещание Минфина, на котором планировалось рассмотрение законопроекта о регулировании рынка криптовлют, было отложено на неопределенное время.
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