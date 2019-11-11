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ГД рассмотрит 21 ноября законопроект о введении налога для самозанятых в субъектах-донорах
18 ноября в 17:19 Налоги 0 418 Васильева Елена
В четверг Госдума рассмотрит в I чтении законопроект о расширении действия эксперимента по введению льготной налоговой ставки для саомзанятых на большую группу российских регионов. Об этом сообщил сегодня журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» в ГД Андрей Исаев по результатам заседания президиума фракции.
Он сказал: «Очень важный законопроект в четверг будет рассмотрен, он только внесен в Государственную думу. Этот законопроект касается проведения эксперимента по специальному налогу на профессиональный доход для самозанятых». Он также напомнил о том, что на данный момент в виде эксперимента льготная ставка в 4% действует в четырех регионах: Москве и Московской области, а также в Калужской области и Татарстане.
Исаев отметил, что благодаря данному нововведению легализовались несколько десятков тысяч самозанятых граждан, а бюджеты регионов получили весьма значительные дополнительные поступления. После изучения данного опыта «целый ряд субъектов Федерации обратился с просьбой распространить данный эксперимент на них».
Законопроектом предусмотрено расширение с 1 января 2020 года перечня регионов, участвующих в эксперименте, за счет субъектов-доноров, не получающих дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионов, в составе которых имеются города-миллионники. В виду имеются Санкт-Петербург, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа, а также Республика Башкортостан.
Исаев заявил, что если данный эксперимент «и дальше покажет себя позитивно, то это будет основанием для введения соответствующей нормы по всей территории РФ».
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