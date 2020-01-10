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Сумма налога на прибыль для застройщиков изменится

Сегодня в 12:19 Налоги 0 86 Карина Мелова
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Во вторник на федеральном портале нормативных правовых актов появилась информация, свидетельствующая о внесении Минфином поправок в Налоговый кодекс, согласно которым счета эскроу более не входят в базу налога на прибыль застройщиков.

В соответствии с представленным документом, средства участников долевого строительства на эскроу-счетах не рассматриваются как ресурсы целевого финансирования, в связи с чем в том числе и с них застройщику начисляется налог на прибыль.

Так, пояснительная записка к документу гласит: «Законопроектом предлагается внесение изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в целях отнесения указанных средств дольщиков к средствам целевого финансирования по аналогии со средствами, аккумулированными на счетах самого застройщика».

Как известно, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 1 июля прошлого года действуют изменения, внесенные в порядок финансирования жилищного строительства. Новые нормы запрещают застройщикам привлекать денежные средства заинтересованных в покупке жилья граждан напрямую и требуют хранения этих ресурсов на счетах эскроу в банках. При этом застройщики будут выполнять проект, используя кредитные средства, и получать доступ к деньгам дольщиков уже после сдачи готового жилья и регистрации права собственности на первую квартиру в ЕГРН.
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