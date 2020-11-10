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Чем больше, тем выше: повышение налогов на высокие доходы
11 ноября в 14:46 Налоги 0 197 Иван Тихонов
Сегодня, 11 ноября, Госдума приняла закон об увеличении ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 15% для граждан, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. Рассмотрение вопроса последовало за предложением главы государства с 1 января 20201 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и скорректировать ее для доходов свыше 5 млн рублей в год.
При этом в документе обозначены исключения. Так, повышенный налог не будет распространяться на доходы от реализации любого личного имущества (за исключение ценных бумаг) и страховые выплаты по страховым договорам и договорам пенсионного обеспечения. Такие доходы будут облагаться обычной ставкой в 13%.
Ранее Минфин объяснял, что по поручению президента РФ было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ периодические и активные доходы свыше 5 миллионов рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды), пишут «РИА Новости». Как результат, дополнительные поступления в размере 190 миллиардов рублей от повышения НДФЛ за три года (с 2021 по 2023 годы) планируется направить на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.
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