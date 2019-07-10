Использование космического пространства должно быть урегулировано, прежде чем люди разрушат его 23 июля в 18:41 Технологии 217 Васильева Елена 1 Изображение

То, что мы делаем сегодня в космосе, дает невероятные преимущества прямо сейчас, прямо здесь, на Земле. Из космоса мы можем контролировать, управлять, автоматизировать и заботиться о нашей планете. Спутниковые датчики показывают нам краткосрочное и долгосрочное воздействие человеческой деятельности на окружающую среду. Многие предприниматели используют свой интерес к космосу, чтобы помочь решить проблемы здесь, дома, от использования гиперспектральной визуализации, которая позволяет нам наносить на карту растительность и тропические леса, до микроспутников, которые обеспечивают глобальную интернет-связь.



Деятельность многих компаний,например, OneWeb, сосредоточена на том, что является одной из наиболее актуальных и фундаментальных проблем в мире: необходимость равного доступа к Интернету. Интернет стал нашей экономической жизненной силой. И все же почти половина населения мира не имеет доступа в Интернет.



Космос играет решающую роль в преодолении этого цифрового разрыва. Компания OneWeb запустила 1 980 спутников, чтобы обеспечить доступ к Интернету людям повсюду, и ее первые серийные спутники уже летают на околоземной орбите и продемонстрировали очень высокую скорость загрузки.



Технологии волоконного и кабельного доступа в Интернет уже пронизывают крупные города, где их развертывание является наиболее финансово выгодным. Аналогично, эти регионы также будут первыми, кто будет обслуживаться в 5G. Бедные или удаленные населенные пункты являются последними, куда приходит качественная связь, а без связи у этих сообществ нет шансов вырваться из нищеты и перестать ощущать себя отрезанными от мира. Спутники охватят все сообщества мира и обеспечат равный доступ к Интернету для всех, кто не обслуживается до сих пор.



Через пятьдесят лет со дня, когда человек впервые ступил на Луну, мы все еще только приближаемся к границам своих возможностей. В ближайшие годы появятся десятки тысяч новых спутников, космических станций и производственных узлов, которые позволят добиться прогресса в области связи, научных исследований, мониторинга Земли, исследования космоса и многого другого.



Это интересно, но мы должны двигаться осторожно. Космическая среда вокруг нас является ключевым ресурсом для будущего человечества. Как и в наших океанах и тропических лесах, пространство кажется большим, неизведанным и бесконечно сильным. Однако оказывается, что космическое пространство на низкой околоземной орбите столь же хрупко, как и земное, и без тщательно обдуманного использования человечество может необратимо уничтожить его - и достаточно быстро.



Космическая гонка способствует количеству выведенных на орбиту спутников, а не их качеству. Хотя каждые несколько месяцев мы будем удваивать количество спутников в космосе, правительствам еще предстоит разработать осмысленные правила их использования или «правила дорожного движения» для использования низкой околоземной орбиты. Низкая околоземная орбита меньше, чем мы думаем, и низкокачественные спутники, склонные к сбоям или пересекающиеся их маршруты, - это путь к катастрофе.



Объекты на низкой околоземной орбите движутся с большой скоростью. Они облетают всю Землю всего за 90 минут. В любой момент времени спутник размером 1х1х1 м несется сквозь пространство, снося все на своем пути. Это как бегемот, путешествующий со скоростью 17 000 миль в час на коньках.



В этом новом перенаселенном пространстве, когда спутники будут сталкиваться, что, вероятно, будет происходить, если будут запущены многие из предлагаемых в настоящее время систем, они создадут каскадные поля мусора, которые могут уничтожить оставшиеся спутники вокруг них.



Такое скопление мусора может разрушить низкую околоземную орбиту на сотни лет. Мусор, движущийся со скоростью 17 000 миль в час, может уничтожить спутники при контакте, лишив их возможности предоставлять важные услуги, от которых мы будем зависеть. Хотя мы сможем удалить неисправные спутники, нет способа удалить тысячи или миллионы осколков, которые будут продолжать курсировать на орбите. Это явление хорошо понимают в космической отрасли.



В данный момент многие компании сосредоточились на разработке отказоустойчивости и резервирования данных в наших спутниках таким образом, чтобы неисправные спутники, если они есть, не сталкивались с другими. Кластеры спутников анализируются и проверяются страховыми компаниями и международными исследователями для обеспечения еще большей уверенности в том, что их использование безопасно. На каждом спутнике также включается автозахват, поэтому, если он выйдет из строя, буксир может спустить его на Землю.



Тестирование спутников требует времени и является дорогостоящим, и многие новые спутниковые операторы испытывают огромные временные и финансовые трудности, которые могут перевесить важность тестирования и валидации. Нам необходимо глобальное сотрудничество и регулирование для обеспечения безопасности космоса. Чтобы избежать столкновений, новые спутники не должны физически перекрывать орбиты уже существующих спутников. Также должны быть введены хотя бы минимальные требования к качеству. Например, спутники над космической станцией должны иметь активные двигательные установки и избыточные критические системы, и их следует активно проверять на надежность, поскольку неисправные спутники перемещаются на другие высоты и орбиты.



По мере того, как мы поднимаем взгляд к небу, мы должны тщательно контролировать использование низкой околоземной орбиты для сбережения ее хрупкой окружающей среды. Мы находимся на пути к тому, чтобы сыграть важную роль в преодолении цифрового разрыва между различными регионами нашей планеты из космоса. Это, как и многие другие преимущества, связанные с космосом, настолько важны, что правительства должны играть активную роль в защите околоземной орбиты.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Deutsche Bank понес убытки в размере 3,5 миллиарда долларов из-за огромных расходов на реструктуризацию 24 июля в 18:13 Финансовые рынки ГД ужесточила требования к использованию электронной подписи при сделках с недвижимостью 24 июля в 16:31 Право Иран вводит майнинг криптовалют в стране в регулируемое поле 24 июля в 14:56 Финансовые рынки ГД запретила выдавать микрокредиты под залог жилья 24 июля в 14:38 Банки и кредитование