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Рынок смартфонов может пополниться еще одним «китайцем»
31 июля в 16:18 Технологии 1 118 Иван Тихонов
Представители китайской компании ByteDance подтвердили информацию о запуске производства собственного смартфона. Напомним, ByteDance известна разработкой соцсети TikTok, примечательной особенностью которой является возможность проведения прямых эфиров и создания коротких музыкальных видео.
Над разработкой смартфона компания занимается уже семь месяцев. Гаджеты будут производиться на заводе Smartisan Technology. Но чем новинка будет удивлять потребителей пока остается неизвестным.
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«Если говорить о причинах появления смартфона — это не TikTok. Создатель соцсети ByteDance активно интересуется патентами и стартапами, вполне вероятно, что для применения в смартфоне. Пока основное применение гаджета, похоже, будет в качестве образовательной платформы и организации экосистемы вокруг неё. Возможно будут предустановленные приложения, уже связанные с ByteDance. Например, Jinri Toutiao. Но по истории с Яндекс.Телефоном, предустановленные приложения не являются определяющим критерием для приобретения мобильного устройства.
В остальном, создать подобный гаджет для компаний масштаба ByteDance несложно, куда сложнее реализовать продукцию. Ситуация на рынке смартфонов, обострение отношений между США и Китаем, история с Huawei — всё это возможно, послужило катализатором подобных заявлений, но может стать и дополнительным ограничивающим фактором».