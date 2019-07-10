Рынок смартфонов может пополниться еще одним «китайцем»

Представители китайской компании ByteDance подтвердили информацию о запуске производства собственного смартфона. Напомним, ByteDance известна разработкой соцсети TikTok, примечательной особенностью которой является возможность проведения прямых эфиров и создания коротких музыкальных видео.



Над разработкой смартфона компания занимается уже семь месяцев. Гаджеты будут производиться на заводе Smartisan Technology. Но чем новинка будет удивлять потребителей пока остается неизвестным.