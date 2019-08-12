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В Microsoft велась прослушка разговоров пользователей

Сегодня в 10:32 Технологии 0 124 Васильева Елена
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Сотрудники и подрядчики корпорации Microsoft имели возможность негласно прослушивать сделанные через приложения Skype Translator и Cortana аудиозаписи, в том числе и личного характера. Об этом сообщает интернет-портал Vice. Представитель корпорации Microsoft признал факт доступа к аудиозаписям и изменения, в этой связи, политики конфиденциальности в письме, направленном по электронной почте журналистам интернет-издания.

Vice цитирует ответ представителя компании: «В связи с недавно поднимавшимися вопросами мы пришли к выводу, что можем гораздо успешнее справляться работой, если будем конкретно указывать на то, что люди могут время от времени иметь доступ к аудиозаписям».

Он также отметил, что в политику конфиденциальности компании уже внесены соответствующие изменения.

Vice добавил: «Мы уточнили нашу политику в области конфиденциальности и внесли изменения в наиболее часто задаваемые ответы на вопросы по поводу наших продуктов с тем, чтобы внести большую ясность, и мы будем продолжать изучать возможные дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для этого».

Портал Vice отметил, что ранее в политике конфиденциальности корпорации Microsoft не было четкого упоминания того, что к записям разговоров могут иметь доступ сотрудники компании. Теперь такое указание появилось: «Обработка личных данных включает как автоматические методы, так и происходит вручную (с использованием сотрудников)».

Vice также напомнил, что корпорации Apple, Google и Facebook ранее приостановили допуск сотрудников к подобным аудиоматериалам.
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