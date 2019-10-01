Facebook запускает функцию распознавание лиц для всех пользователей

В своем блоге во вторник компания Facebook заявила, что распознавание лиц будет по умолчанию отключено для всех новых пользователей – если они сами не решат включить его – а также для существующих пользователей, которые никак не отреагируют на предложение об изменении настроек. Это означает, что по умолчанию распознавание лиц не будет использоваться для распознавания пользователя на фотографиях или в видео, как и для того, чтобы предлагать друзьям отмечать его в таком контенте.



Компания начала предлагать некоторым пользователям подобную настройку еще в конце 2017 года, которая позволяла им самим решать, использовать ли распознавание лиц в Facebook. С объявлением во вторник, Facebook расширяет эту опцию для всех своих пользователей.

Компания Facebook также заявила, что те, у кого еще нет этой функции, скоро получат уведомление в своих новостных лентах об изменениях, а также возможность отключить или включить ее.



Facebook использует распознавание лиц для отправки оповещений пользователям, когда их лицо обнаружено на фотографии, опубликованной другом на сайте – независимо от того, помечен ли этот человек, что может быть полезно, если кто-то попытается использовать вашу фотографию в качестве фотографии профиля. Социальная платформа также добавила функцию «предложения тегов», в которой функция распознавания лиц автоматически предлагает пользователям отмечать конкретных друзей на фотографиях, загруженных на сайт. Компания заявила, что видимая настройка для этой функции будет прекращена.



Решение об изменении настроек принимается на фоне растущего беспокойства по поводу технологии распознавания лиц, которую можно использовать дома, в школе или на рок-концертах для идентификации людей. Например, полицейское управление может использовать технологию на видео или фото доказательствах в надежде определить, кто совершил преступление. Распознавание лиц все чаще появляется в приложениях и онлайн, в том числе в социальных сетях, таких как Facebook. В некоторых районах, таких как Сан-Франциско и Окленд, штат Калифорния, городские департаменты, в том числе местная полиция, запретили использование этой технологии в рамках контроля над государственным надзором.



Сама компания Facebook подверглась юридическому преследованию за использование данной технологии. Всего несколько недель назад апелляционный суд США в Сан-Франциско отклонил попытку Facebook опротестовать судебный иск, согласно которому социальная сеть незаконно использовала технологию распознавания лиц для сбора миллионов биометрических данных пользователей. Групповой иск был подан пользователями Facebook в Иллинойсе, одном из немногих штатов, в котором действует закон, требующий от компаний получать согласие клиентов перед сбором биометрической информации.



По материалам www.edition.cnn.com