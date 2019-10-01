Сотни миллионов телефонных номеров, привязанных к учетным записям Facebook, появились в открытом доступе

Миллионы телефонов принадлежат американским пользователям Facebook. Представитель компании Facebook сказал, что нет никаких доказательств того, что какие-либо учетные записи были взломаны. Несмотря на это, это последнее происшествие является напоминанием о том, что даже новые, более строгие политики безопасности не всегда могут устранить утечки или злоупотребления данными.



До апреля 2018 года пользователи могли вводить номер телефона другого человека, чтобы найти его или ее в Facebook. Компания закрыла эту функцию через несколько недель после того, как разразился скандал с Cambridge Analytica, поскольку было обнаружено, что «злоумышленники» использовали данную функцию, чтобы собирать публичную информацию о пользователях Facebook, процесс, известный как веб-скрапинг.



«Учитывая масштаб и разнообразие нашей деятельности, мы полагаем, что большинство людей на Facebook могли бы таким образом проводить сбор данных с публичных профилей», - написал тогда технический директор Facebook Майк Шропфер.



В среду, спустя почти 18 месяцев после того, как Facebook отключил эту функцию, интернет-издание TechCrunch сообщило, что в открытом доступе были обнаружены данные более 400 миллионов учетных записей Facebook, включая номера телефонов.



Представитель Facebook подтвердил CNN Business, что информация об этой базе данных уже была получена Facebook, и компания начала расследование. Представитель сказал, что база данных содержит много повторяющихся записей, и, по оценкам компании, количество затронутых пользователей составляет примерно половину от того, что сообщило издание TechCrunch.



«Это старая база данных и, по-видимому, содержит информацию, полученную до того, как в прошлом году мы внесли изменения, чтобы лишить пользователей возможности находить других людей по их телефонным номерам, - сказал представитель социальной платформы. - База данных была удалена, и мы не нашли никаких доказательств того, что учетные записи пользователей Facebook были взломаны».



По материалам www.edition.cnn.com