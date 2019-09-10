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России стоит готовиться к дефициту IP-адресов - эксперты
9 сентября в 15:14 Технологии 1 233 Иван Тихонов
Директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre Алексей Семеняка спрогнозировал дефицит IP-адресов протокола IPv4 в РФ, на Ближнем Востоке и в Европе в ближайший месяц. По его мнению, острая нехватка адресов спровоцирует рост цен на вторичном рынке, а мелкие операторы связи и интернет-хостинги столкнутся с трудностями.
Среди ключевых причин дефицита IP-адресов – изначальное ограничение количества адресов в протоколе IPv4 4.3 млрд единиц. По словам г-на Семеняки, пишет РБК, еще в 2011 году региональные регистраторы стали предупреждать о дефиците адресов. Во-вторых, компании из одного региона не имеют права получать адреса в другом регионе, ввиду существующих правил членства в организациях, распределяющих ресурс.
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«Дефицит IPv4 у координаторов возник уже давно но фактического дефицита нет, т.к. в любой момент их можно купить на специальных биржах. Я уверен, что в любой крупной компании есть свои "заготовки" на будущее. Мы давно поддерживаем IPv6 и доля внедрения составляет 90% сети. Сегодня REG.RU предоставляет клиентам одновременно IPv4 и IPv6 адрес. На виртуальном хостинге для доменов автоматически включается IPv4 и IPv6 адреса. На виртуальных и выделенных серверах клиенты сами решают, что использовать — IPv4 или IPv6 или оба протокола одновременно. Мы видим, что владельцы виртуальных и выделенных серверов в основном используют только IPv4 адрес. Давать клиентам только IPv6 адреса, мы как хостинг-провайдер не можем, так как в таком случае, из-за неготовности большой доли инфраструктуры Рунета, ресурс клиента будет недоступен для ~90% рунета. До тех пор пока трафик Google по IPv6 (https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html) не перевалит за 50%, ждать сильных сдвигов не стоит. Но затем корпорация может начать стимулировать переход на сайты с IPv6 за счёт, например, повышения в поисковой выдаче».