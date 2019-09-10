России стоит готовиться к дефициту IP-адресов - эксперты

Директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre Алексей Семеняка спрогнозировал дефицит IP-адресов протокола IPv4 в РФ, на Ближнем Востоке и в Европе в ближайший месяц. По его мнению, острая нехватка адресов спровоцирует рост цен на вторичном рынке, а мелкие операторы связи и интернет-хостинги столкнутся с трудностями.



Среди ключевых причин дефицита IP-адресов – изначальное ограничение количества адресов в протоколе IPv4 4.3 млрд единиц. По словам г-на Семеняки, пишет РБК, еще в 2011 году региональные регистраторы стали предупреждать о дефиците адресов. Во-вторых, компании из одного региона не имеют права получать адреса в другом регионе, ввиду существующих правил членства в организациях, распределяющих ресурс.