Инвесторы высказывают беспокойство из-за изменения климата

Группа из 515 инвесторов в среду призвала политиков «срочно» действовать для достижения целей Парижского соглашения по климату 2015 года, которое призвано ограничить глобальное потепление.



«Правительствам необходимо делать гораздо больше для ускорения перехода к низкоуглеродным производственным процессам и повышения устойчивости нашей экономики, общества и финансовой системы к климатическим рискам», - говорится в заявлении инвесторов накануне саммита Организации Объединенных Наций по изменению климата.



Список подписавшихся под заявлением включают некоторые из крупнейших в мире пенсионных фондов и управляющих активами компаний, в том числе пенсионную систему государственных служащих штата Калифорния, а также компании UBS Asset Management, Allianz Global Investors и Nomura Asset Management.



Группа крупных инвесторов призвала правительства отказаться от субсидирования угля и ископаемого топлива в энергетике и установить штрафы за выбросы углерода. Они призвали компании предоставить больше информации о климатических рисках.



По словам организаторов, инвесторы контролируют почти половину инвестированного капитала в мире, что дает им значительное влияние на компании и правительства, которые лучше всего способны бороться с изменением климата.



«Обладая такой огромной властью и влиянием, которым обладают инвесторы в нашей глобальной экономике, они имеют огромную возможность и такую же ответственность действовать в срочном порядке и мировых масштабах», - сказала Минди Люббер, генеральный директор Ceres, некоммерческой организации, основанной после 1989 разлива нефти из танкера Эксон Валдез на Аляске, что и стало основанием для организации кампании.



Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш попросил правительства представить более амбициозные планы по борьбе с изменениями климата на саммите в понедельник. Цель состоит в том, чтобы сократить выбросы парниковых газов на 45% к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.



«Я также прошу всех инвесторов увеличить масштабы «зеленых» предприятий, увеличить кредитование низкоуглеродных производств и, по сути, прекратить финансирование загрязнения», - сказал он в июне.



Влияние на энергетику



Вторая группа инвесторов, управляющих активами на сумму в 15 триллионов долларов, предупредила в среду, что энергетические компании делают недостаточно для сокращения использования углерода.



Инициатива «Переходный путь» заявила, что только 31 из 109 ведущих энергетических компаний соблюдают обязательства, ранее взятые на себя национальными правительствами в Париже.



Соглашение о климате, подписанное там в 2015 году, направлено на то, чтобы ограничить повышение глобальной средней температуры на уровне значительно ниже 2 градусов по Цельсию.



Группа заявила, что только две нефтегазовые компании – Royal Dutch Shell и Repsol – придерживаются парижских соглашений.



«Это новое исследование показывает, что энергетический сектор скорее движется к низкоуглеродному будущему слишком низкими темпами», - сказал Адам Мэтьюз, сопредседатель инициативы «Переходный путь» и директор по этике и вовлечению в Церкви пенсионного совета Англии.



По материалам www.edition.cnn.com