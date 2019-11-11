Как города используют новейшие технологии для решения проблемы переработки бытовых отходов 27 ноября в 15:04 Технологии 466 Васильева Елена 1 Изображение

По данным Всемирного банка, во всем мире производится два миллиарда тонн твердых бытовых отходов в год, что эквивалентно весу Великой пирамиды в Гизе в мусорном ведре каждый день.



Поскольку городское население продолжает расти, некоторые города пытаются справиться с ситуацией. Многие обращаются к новым технологиям для экономически эффективных решений проблемы огромного количества отходов.



В результате глобальный рынок утилизации отходов в 2025 году достигнет 530 млрд долларов против 331 млрд долларов в 2017 году, согласно отчету Allied Market Research.



Города, которые уже сейчас решают проблемы с отходами, имеют наилучшие шансы избежать серьезных долгосрочных последствий, говорит Рикардо Сепеда-Маркес, директор по твердым отходам C40 Cities, глобальной сети городов, приверженных решению проблемы изменения климата.



Не переработанные отходы могут привести к блокировке стоков, наводнениям и распространению болезней, передающихся через воду. Органические вещества, сбрасываемые на свалки – там, где им не хватает воздуха для быстрого разложения, – образуют газообразный метан, ускоряя изменение климата.



Генерация энергии из отходов



Копенгаген, Дания, недавно открыл свою инновационную электростанцию для производства энергии из отходов, известную как Copenhill или Amager Bakke, которая увенчана искусственным лыжным склоном.



Завод, который сжигает отходы вместо ископаемого топлива, способен ежегодно преобразовывать 450 000 тонн мусора в энергию, поставляя электроэнергию 30 000 домохозяйств и отапливая до 72 000 домов.



Хотя он все еще производит выбросы CO2 в процессе сжигания, город планирует установить систему для улавливания углерода, выделяемого в процессе сжигания, а затем хранить углерод или найти ему коммерческое использование. Применяя данный неиспользуемый ресурс, новый завод также поможет городу полностью отказаться от зависимости от ископаемого топлива.



«Вместо того, чтобы размещать отходы на большой свалке, мы используем эти отходы для производства энергии для отопления и электричества наиболее эффективным способом, доступным в настоящее время», - сказал лорд-мэр Копенгагена Франк Дженсен в интервью CNN Business по электронной почте.



«Эффективное сжигание отходов обеспечивает централизованное теплоснабжение 99% зданий в Копенгагене, поэтому мы устраняем загрязнение от угля, нефти и нефти», - добавил он, помогая столице достичь своей цели – стать к 2025 году первым городом с нулевым уровнем выбросов углерода.



Такие города, как Аддис-Абеба в Эфиопии, Шэньчжэнь в Китае и Ханой во Вьетнаме, экспериментируют с аналогичными установками для производства энергии из отходов.



Но Сепеда-Маркес предупреждает, что данная технология также имеет свои пределы. Город нуждается в надежной инфраструктуре и мощной системе сбора отходов, чтобы получить преимущества одного из этих заводов.



«Многие южные города по всему миру с плохо управляемыми системами сбора отходов ожидают, что с идеальным мусоросжигательным заводом или объектом по переработке отходов все их проблемы исчезнут, - говорит он. - Но, если у вас плохо работающая система, нет технологии, которая сможет это исправить».



Разумные системы



Другие города начинают с уличного уровня, используя искусственный интеллект и автоматизацию для сортировки вторсырья или датчиков, чтобы снизить количество выбрасываемого мусора.



Например, Сингапур и Сеул, Южная Корея, установили умные мусорные баки на солнечных батареях на своих улицах. Каждый из них оснащен компактором, что позволяет вмещать гораздо больше мусора. Когда бункер полностью заполнен, его датчики предупреждают сборщиков мусора.



По данным ООН, к 2050 году 68% населения мира будет проживать в городских районах, что создаст значительную дополнительную нагрузку на существующую городскую инфраструктуру.



Как правило, города отправляют разные мусоровозы для сбора разных видов отходов – один мусоровоз собирает пластмассу для переработки, другой – пищевые отходы, например. Но это требует большого количества техники, что означает дополнительные расходы и больше трафика.



«Во многих городах Европы улицы очень узкие, и не так много места для нескольких мусоровозов для прохождения кругов», - говорит Сепеда-Маркес.



Столица Норвегии Осло разработала умную модель, чтобы избежать этого. С 2012 года жители города обязаны использовать мешки разного цвета для разных видов отходов, и вместо того, чтобы собирать их отдельно, грузовики собирают все мешки сразу и доставляют их на оптическую сортировочную установку.



Зеленые пакеты с пищевыми отходами и синие пакеты с пластиковыми отходами отделяются от других остаточных отходов с помощью сложной оптической технологии считывания, которая определяет цвет пакетов с точностью примерно 98%.



Город утверждает, что усиление сегрегации отходов и проведение кампаний по информированию общественности оказали положительное влияние, сократив количество выброшенных каждым домохозяйством отходов и увеличив количество, которое повторно используется и перерабатывается. В 2018 году было переработано 37% бытовых отходов по сравнению с 10% в 2004 году.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Сделал взнос – получи проценты от зачисленных средств на счет эскроу 28 ноября в 17:06 Жилая недвижимость Минюст рассмотрит предложение о запрете должникам по алиментам вступать в брак повторно 27 ноября в 17:26 Право Сдача лицензий и консолидация: что ожидает пенсионный рынок? 27 ноября в 16:17 Государство Центробанк ужесточит выдачу ипотечных кредитов 27 ноября в 15:24 Банки и кредитование