Развитие блокчейн-технологий в РФ не предусматривает увеличения инвестиций

Согласно новой концепции «дорожной карты» «Ростеха», до 2024 года на развитие блокчейн-технологий в РФ планируется истратить 28.4 млрд рублей. Документ предполагает выделение средств, среди прочего, на внедрение распределенных реестров в маркировку товаров и отрасль ЖКХ.



Впрочем, как подметили эксперты, по сравнению с предыдущими «дорожными картами» предполагаемые инвестиции в технологию существенно сократились. Так, ранее в «Ростехе» планировали выделить от 55 до 85 млрд рублей, а потенциальный экономический эффект от инвестиции оценивался в 782.1 млрд рублей к 2024 году, пишет «Ъ».



Нынешняя концепция предусматривает инвестирование на развитие блокчейна значительно меньше средств: 9.5 млрд рублей бюджетных средств и 18.9 млрд рублей – внебюджетные средства. Таким образом, экономический эффект от инвестиций может составить 500 млрд рублей. При этом на внедрение блокчейна в систему маркировки товаров планируется истратить 650 млн рублей, на внедрение в систему здравоохранения – 1.17 млрд рублей, а в отрасль ЖКХ - 475 млн рублей.



Снижение прогноза экономического эффекта связано с изменением макроэкономической ситуации, поясняют в «Ростехе». Сейчас происходит изменение в восприятии технологии, а отечественный рынок развивается наиболее органично и избирает путь «менее рискового развития».



«Дорожная карта» направлена на согласование в Аналитический центр при правительстве РФ и в Минкомсвязь.