|
Развитие блокчейн-технологий в РФ не предусматривает увеличения инвестиций
28 января в 17:18 Технологии 1 284 Иван Тихонов
Согласно новой концепции «дорожной карты» «Ростеха», до 2024 года на развитие блокчейн-технологий в РФ планируется истратить 28.4 млрд рублей. Документ предполагает выделение средств, среди прочего, на внедрение распределенных реестров в маркировку товаров и отрасль ЖКХ.
Впрочем, как подметили эксперты, по сравнению с предыдущими «дорожными картами» предполагаемые инвестиции в технологию существенно сократились. Так, ранее в «Ростехе» планировали выделить от 55 до 85 млрд рублей, а потенциальный экономический эффект от инвестиции оценивался в 782.1 млрд рублей к 2024 году, пишет «Ъ».
Нынешняя концепция предусматривает инвестирование на развитие блокчейна значительно меньше средств: 9.5 млрд рублей бюджетных средств и 18.9 млрд рублей – внебюджетные средства. Таким образом, экономический эффект от инвестиций может составить 500 млрд рублей. При этом на внедрение блокчейна в систему маркировки товаров планируется истратить 650 млн рублей, на внедрение в систему здравоохранения – 1.17 млрд рублей, а в отрасль ЖКХ - 475 млн рублей.
Снижение прогноза экономического эффекта связано с изменением макроэкономической ситуации, поясняют в «Ростехе». Сейчас происходит изменение в восприятии технологии, а отечественный рынок развивается наиболее органично и избирает путь «менее рискового развития».
«Дорожная карта» направлена на согласование в Аналитический центр при правительстве РФ и в Минкомсвязь.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
США – не помеха для «Северного потока – 2»28 января в 15:33 Экономика
Депутаты рассмотрят законопроект о профобразовании для женщин в декрете28 января в 14:36 Образование
Новый прожиточный минимум от Минтруда28 января в 14:35 Экономика
Не все спокойно в финансовом мире РФ28 января в 14:03 Финансы
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Изменение Конституции самороспуска ГД не предполагает В РФ предлагают ввести понятие педагогической тайны Путин не видит смысла в изменении формы правления в государстве Новым генпрокурором РФ стал Игорь Краснов Пожар в Подмосковье: есть жертвы
По Вашему мнению, целесообразно ли увеличивать/уменьшать инвестирование в развитие блокчейн в РФ? Какие перспективы у технологии в России?
Что можно сказать по поводу перспектив технологии блокчейн в России? Давайте пройдёмся по порядку - где и как можно применять данную технологию .
В первую очередь, - это финансовая и банковская отрасли, смарт контракты, идентификация физических объектов и активов, распределенные реестры . Это основные, на мой взгляд, области, где идёт развитие блокчейна. Основной старт развития наблюдался в период с 2016 по 2017 год, когда очень большое количество стартапов пытались реализовать блокчейн-технологию. В большинстве случаев это был просто модный хайп.
Спустя 2 года стало очевидно, что сама технология, бесспорно, применима и в частном, и в государственном секторе. Ряд государственных учреждений уже достаточно давно ведёт разработку закрытого блокчейна, и компании продвинулись в этом достаточно далеко, достигнув значительного прогресса. На примере ОАЭ , где все государственные реестры переведены на блокчейн, мы видим , что эта технология нужна и она работает - прозрачность никому ещё не помешала.
Что касается увеличения финансирования в данную отрасль: мне кажется , что за развитием финтех компаний и смежных отраслей будущее, в которое срочно необходимо вкладываться на государственном уровне . Уже сейчас создаются компании по всему миру и меняется ландшафт всей индустрии. Через несколько лет , если не увеличивать финансирование, то мы попросту отстанем и уже не сможем догнать будущих Google и Amazon в этой области.