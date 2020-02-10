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Минкомсвязи «освежило» законопроект о регулировании больших данных
19 февраля в 16:52 Технологии 1 328 Иван Тихонов
Минкомсвязи обнародовало законопроект, вносящий поправки в закон «Об информации». Документ предусматривает введение таких понятий, как «оператор больших данных», «большие данные» и «обработка больших данных». Проект разработан по поручению президента России по итогам его послания Федеральному собранию.
Лейтмотив законопроекта – создание Росреестром специального реестра операторов больших данных. Кроме этого, документ закрепляет за правительством право устанавливать принципы обработки данных и обязанности операторов big data, пишет «Ъ».
Ранее собственные идеи по регулированию сегмента больших данных представили ряд заинтересованных организаций. В частности, Ассоциация больших данных разработала кодекс этики использования данных; именно этот документ в перспективе должен стать фундаментом саморегулирования сегмента.
Документ ожидает этап согласования, а затем внесения на рассмотрение кабмина. Цель нововведений - «обеспечение регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных», говорится на сайте Кремля.
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Это уже не первая попытка законодательного регулирования больших данных: законопроект о внесении изменений в закон «Об информации», направленный на регулирование больших данных, появлялся ещё в октябре 2018 года. Он содержал куда больше положений, но в итоге был отозван. Новый же пакет поправок предлагает только закрепить три ключевых понятия в законодательстве — «большие данные», «оператор больших данных» и «обработка больших данных». По всей видимости это позволит заложить фундамент для дальнейшего формирования специального реестра операторов больших данных, причем процедура постановки на учёт в него будет определяться не на уровне закона, но в в подзаконных актах Правительства.
Пока сложно говорить о том, как отразится новый механизм на рынке, так как по сути законопроект его не содержит. Если судить исключительно по тексту законопроекта и пояснительным репликам к содержанию, то государство явно осознало потребность обратить своё внимание на этот сегмент цифровой коммерции, но судя по всему пока не до конца понимает как именно его регулировать. Всё ещё остаются вопросы о необходимости регулирования этой области в рамках жесткого государственного механизма. Более того, участники рынка уже предприняли попытку самоорганизации — в конце 2019 года ими был подписан кодекс этики использования данных.