Минкомсвязи «освежило» законопроект о регулировании больших данных

Минкомсвязи обнародовало законопроект, вносящий поправки в закон «Об информации». Документ предусматривает введение таких понятий, как «оператор больших данных», «большие данные» и «обработка больших данных». Проект разработан по поручению президента России по итогам его послания Федеральному собранию.



Лейтмотив законопроекта – создание Росреестром специального реестра операторов больших данных. Кроме этого, документ закрепляет за правительством право устанавливать принципы обработки данных и обязанности операторов big data, пишет «Ъ».



Ранее собственные идеи по регулированию сегмента больших данных представили ряд заинтересованных организаций. В частности, Ассоциация больших данных разработала кодекс этики использования данных; именно этот документ в перспективе должен стать фундаментом саморегулирования сегмента.



Документ ожидает этап согласования, а затем внесения на рассмотрение кабмина. Цель нововведений - «обеспечение регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных», говорится на сайте Кремля.