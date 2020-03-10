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Самоизоляция переходит на уровень Яндекса

30 марта в 18:50 Технологии 0 199 Иван Тихонов
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Компания «Яндекс» разработала алгоритм определения индекса самоизоляции граждан в городах с населением выше 1 млн человек. В дальнейшем в проекте будут задействованы и города с населением выше 50 тысяч человек.

В компании сообщили, что индекс будет обновляться ежедневно.

«Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», - говорится в сообщении на сайте компании.

По данным на вчера, 29 марта, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионникам составил 3.6 балла; 28 марта в среднем по городам-миллионникам индекс самоизоляции составил 3 балла.

Тем временем, сегодня, 30 марта, ряд российских регионов вслед за Москвой сообщили о переходе в режим всеобщей самоизоляции.
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