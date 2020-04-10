Регистрация смартфонов по заводскому номеру может стать обязательной уже в следующем году

Уже в 2021 году в РФ могут ввести обязательную регистрацию смартфонов, работающих в сетях сотовых операторов, по заводскому номеру (IMEI). Об этом говорится в доработанном группой членов Совфеда законопроекте. Мера направлена на борьбу с кражами устройств и на поддержку официальных дистрибуторов, т.е. она должна способствовать «обелению» рынка.



Документ, который находится на стадии согласования в администрации президента, предусматривает введение обязательной регистрации с 1 июля следующего года, а регистрировать мобильные устройства обяжут и импортеров, и граждан, которые покупают смартфоны за границей. Порядок и размер платы за регистрацию, согласно новому законопроекту, будет устанавливаться правительством РФ, сообщает «Ъ».



Помимо этого, авторы инициативы предлагают ряд послаблений: мобильные устройства, которые будут использоваться гражданами на момент вступления закона в силу, можно будет регистрировать бесплатно. Если же девайс по какой-то причине не пройдет регистрацию или будет иметь аналогичный другому устройству заводской номер, то мобильный оператор будет вправе заблокировать такое устройство. Потерянные или украденные смартфоны операторы смогут блокировать не ранее 2024 года. Между тем, устройства, которые закупаются для государственных и муниципальных нужд, не попадут под регулирование.



Ответственным за ведение реестра IMEI, согласно документу, будет Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления (ЦНИИС), подведомственный Россвязи, пишет «Ъ». Крупнейшие операторы связи России начали тестировать обмен данными с центром еще в 2019 году.