Минкомсвязи выступает за использование российского ПО в критической инфраструктуре уже с 1 января 2021 года

Минкомсвязи намерено обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), использовать российское программное обеспечение с 1 января 2021 года и отечественное оборудование с 1 января 2022 года. Эта формулировка закреплена в проекте указа президента, который заместитель главы министерства Алексей Соколов отправил на согласование в Минпромторг, ФСБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).



Правительство до 1 сентября текущего года должно утвердить порядок перехода на отечественное оборудование и софт, а также требования к КИИ, пишет РБК. Согласно подготовленному Минкомсвязью проекту постановления, владельцы КИИ смогут использовать только ПО, которое занесено в реестры российских и произведенных в ЕАЭС программ, и только оборудование, занесенное в реестр российской радиоэлектронной продукции. Владельцы КИИ должны провести аудит своего ПО и оборудования и согласовать использование иностранных продуктов с ведомствами.



Использовать зарубежное ПО они смогут в том случае, если эти продукты не имеют аналогов в реестрах отечественного ПО и оборудования. В этих случаях за техподдержку и модернизацию софта и оборудования должны отвечать российские организации, не находящиеся под прямым или косвенным контролем иностранных компаний или физлиц.



По словам экспертов по информационной безопасности, требования безопасности ФСТЭК не распространяются на владельцев незначимых объектов КИИ. В случае одобрения предложенного проекта они тоже должны будут использовать только отечественное оборудование и ПО. Принятие проекта в текущем виде может означать качественный поворот в программе импортозамещения, так как выйдет за пределы существующих критериев, которые затрагивают преимущественно госорганы и некоторые госкомпании, на целые сектора экономики, полагают специалисты.



Между тем, в разрабатываемых проектах не расшифровано, что именно считается российским аналогом, поэтому при проведении аудита ситуация будет аналогичной госзакупкам: компании будут устанавливать требования к оборудованию, под которые будут подходить только конкретные иностранные решения. Также в документе не сказано, на какие средства будет происходить переход на отечественные аналоги, и неизвестно, смогут ли компании выделить на эти цели дополнительные средства.