Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам грозит уходом с рынка небольших операторов

Представители Ассоциации телекоммуникационных операторов (АСТО), «Областных телевизионных сетей», «Ростелесети» и ассоциации операторов связи Владимирской области выразили в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину свои опасения относительно принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам. По их мнению, бесплатный доступ повышает риски банкротства небольших операторов и снижения качества предоставляемых услуг.



В АСТО подчеркивают, что есть абоненты, чьи потребности в использовании интернета покрываются 10-20 ресурсами на 90%. Доля таких абонентов, по оценкам экспертов, составляет 50%. В случае если эти интернет-ресурсы попадут в перечень социально значимых, эти абоненты могут вовсе отказаться от платных услуг операторов, пишет РБК. Переход даже 20% пользователей на бесплатную услугу — это большая вероятность банкротства провайдера, если только оператор не пойдет на значительное повышение стоимости услуг, предупреждают в АСТО.



По оценкам Минкомсвязи, затраты операторов на обеспечение бесплатного доступа составят 5.7 млрд рублей, а компенсация этих затрат не предполагается. По мнению экспертов, потери операторов связи из-за проекта реализации бесплатного доступа к социально значимым вебсайтам могут достичь 200 млрд рублей, если министерство не сократит перечень подобных ресурсов.



В Минкомсвязи сообщили о важности предоставления гражданам доступа к социально значимым сайтам даже при нулевом балансе. Помимо этого, важно соблюсти интересы бизнеса.