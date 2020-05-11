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Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам грозит уходом с рынка небольших операторов
26 мая в 15:51 Технологии 1 306 Иван Тихонов
Представители Ассоциации телекоммуникационных операторов (АСТО), «Областных телевизионных сетей», «Ростелесети» и ассоциации операторов связи Владимирской области выразили в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину свои опасения относительно принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам. По их мнению, бесплатный доступ повышает риски банкротства небольших операторов и снижения качества предоставляемых услуг.
В АСТО подчеркивают, что есть абоненты, чьи потребности в использовании интернета покрываются 10-20 ресурсами на 90%. Доля таких абонентов, по оценкам экспертов, составляет 50%. В случае если эти интернет-ресурсы попадут в перечень социально значимых, эти абоненты могут вовсе отказаться от платных услуг операторов, пишет РБК. Переход даже 20% пользователей на бесплатную услугу — это большая вероятность банкротства провайдера, если только оператор не пойдет на значительное повышение стоимости услуг, предупреждают в АСТО.
По оценкам Минкомсвязи, затраты операторов на обеспечение бесплатного доступа составят 5.7 млрд рублей, а компенсация этих затрат не предполагается. По мнению экспертов, потери операторов связи из-за проекта реализации бесплатного доступа к социально значимым вебсайтам могут достичь 200 млрд рублей, если министерство не сократит перечень подобных ресурсов.
В Минкомсвязи сообщили о важности предоставления гражданам доступа к социально значимым сайтам даже при нулевом балансе. Помимо этого, важно соблюсти интересы бизнеса.
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По Вашему мнению, к каким последствиям приведет принятие законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам?
То, что операторы понесут некоторые финансовые потери от данной инициативы не оспаривается и самим министерством. Эта инициатива по своей сути предполагает определенный паритет между интересами граждан и операторов связи — его, скорее всего, ещё предстоит найти. Ранее запущенный эксперимент пока не окончен и будет действовать до 1 июля, а потому логично предположить, что до его окончания данный закон не будет принят, а министерству ещё предстоит работа с собранными за время эксперимента данными о статистике потребления услуги, потерях операторов и т.д., что может повлечь доработку законопроекта. Учитывая, что в настоящий момент мы говорим лишь об очень раннем этапе разработки акта, хочется надеяться, что инициатива не будет запущена "вслепую", а выводы из проводимого в настоящий момент теста будут учтены при составлении итоговой редакции.
Более того, не смотря на то, что предложенный на общественное рассмотрение закон не содержит такого ограничения, представители ведомства отмечают, что при пользовании такими ресурсами сохраняется ограничение, которое существовало ещё в мартовском приказе Минцифры, а именно — просмотр видео и прослушивание музыки будут тарифицироваться и не будут бесплатными. Непонятно насколько представители региональных ассоциаций операторов связи учитывали факт наличия таких ограничений на функционале при расчёте потенциального ажиотажа со стороны пользователей (а следовательно — убытков операторов). Многое будет зависеть и от того, подтвердятся ли слова министерства о включении в список таких ресурсов сайтов для заказа еды, такси и т.д. Не исключено, что состав ресурсов в дальнейшем будет неоднократно корректироваться.