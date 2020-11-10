Обязательную предустановку отечественного софта на гаджеты перенесли на 3 месяца

Председатель комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев заявил о скором внесении на рассмотрение депутатов поправки в закон об обязательной предустановке российского ПО на планшеты, смартфоны, компьютеры и Smart TV. Речь идет о переносе сроков вступления в силу закона с 1 января на 1 апреля 2021 года.



Парламентарий пояснил, что оставшегося времени до 1 января не хватит, чтобы участники рынка смогли подготовиться к выполнению требований закона, пишет РБК. Ввиду этого, возникла необходимость переноса даты.



Напомним, закон об обязательной предустановке отечественного софта на высокотехнологичные устройства был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года. Изначально он должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, но весной сроки перенесли на 1 января 2021 года на фоне вызванного пандемией кризиса. В документе не описывалось, какие конкретно программы на какие гаджеты должны устанавливаться. Эти и другие детали должно было определить правительство. Оно обнародовало соответствующее постановление только в понедельник, 23 ноября.



Так, согласно документу, на все произведенные после 1 января и продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 видов отечественных приложений, на компьютеры — 3, на Smart TV — 4.



Между тем, наказание за нарушение требований закона до сих пор не определено, указал г-н Жигарев.