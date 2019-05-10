В РФ безналичные расчеты выросли на начало мая до 61%

В розничном обороте товаров в России безналичные расчеты составили, по данным на начало мая, 61%. В конце 2018 года их доля составляла 53%. Об этом сообщила в ГД первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.



Она сказала: «По началу мая мы видим, что 61% – безнал и 39% – нал, и в 2019 году эта динамика будет продолжаться».



По данным на конец прошлого года безналичные расчеты составляли 53%, расчеты наличными – 47%, добавила зампред ЦБ РФ.