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В РФ безналичные расчеты выросли на начало мая до 61%
Сегодня в 13:04 Торговля 0 149 Васильева Елена
В розничном обороте товаров в России безналичные расчеты составили, по данным на начало мая, 61%. В конце 2018 года их доля составляла 53%. Об этом сообщила в ГД первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.
Она сказала: «По началу мая мы видим, что 61% – безнал и 39% – нал, и в 2019 году эта динамика будет продолжаться».
По данным на конец прошлого года безналичные расчеты составляли 53%, расчеты наличными – 47%, добавила зампред ЦБ РФ.
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