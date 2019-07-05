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ГД рассмотрит инициативу по введению наказания за продажу гаджетов без отечественного ПО

5 июля в 17:05 Торговля 0 142 Иван Тихонов
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Депутат нижней палаты парламента Сергей Жигарев внес на рассмотрение Госдумой законопроект, предполагающий введение штрафов за продажу в РФ смартфонов, ПК, ноутбуков и смарт-ТВ без установленного российского программного обеспечения. Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

«Законопроект предусматривает введение административной ответственности за нарушение требований о продаже в Российской Федерации средств связи (смартфоны, компьютеры), которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению», — указано в пояснительной записке.

В качестве меры наказания г-н Жигарев предлагает установить штрафы: для физлиц – от 100 до 500 тысяч рублей, а для юрлиц – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.
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