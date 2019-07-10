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Представитель Зеленского заявил, что Украина готовится к зиме без транзита газа из России
29 июля в 16:13 Торговля 0 146 Васильева Елена
Украина заполняет подземные газовые хранилища природным газом до максимального уровня, поскольку готовится к зиме без транзита российского газа. Об этом представитель президента в кабинете министров Украины Андрей Герус заявил в интервью агентству РБК-Украина.
Он сказал: «Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса пройти зиму без транзита».
По его словам, поступающий по реверсу из Восточной Европы и от частных трейдеров газ сейчас закачивается в ПГХ. Компания «Укртрансгаз» ссобщает о заполнении ПГХ на 50%, в них закачано 15,5 млрд кубометров газа. В «Нафтогазе» ранее заявляли, что при прекращении транзита Украине необходимо 20 млрд кубометров газа для прохождения зимнего периода.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял о готовности России продлить действующий контракт на транзит, срок которого истекает 31 декабря 2019 года, еще на год. Он добавил, что корректировка существующих договоренностей является компетенцией коммерческих компаний.
Агентство Reuters заявляет о надежде Украины на долгосрочный контракт сроком на 10 лет, который, однако, невыгоден для России, наращивающей мощности и запускающей газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток - 2».
Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее сказал, что Украина не может подписывать новый контракт на транзит согласно законодательству ЕС до конца текущего года, поэтому «Газпром» готов предложить продление действующего контракта.
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