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В Счетной палате обеспокоены ростом стоимости продуктов питания
Сегодня в 15:00 Торговля 0 117 Васильева Елена
Счетная палата обеспокоена растущими ценами на продукты питания при позитивных итогах уборочной компании. Об этом аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс заявил в Государственной Думе.
Каульбарс сказал: «При росте объема производства сельхозпродукции - если сравнить июль текущего года к июлю прошлого года, это порядка 6% – необходимо отметить и рост цен на отдельные продукты питания, которые входят в состав потребительской корзины. Так, с 1 января текущего года подорожали яблоки, лук, морковь, мороженая рыба, рис, пшеничная мука, ржаной хлеб. Учитывая позитивные итоги уборочной кампании, такая ситуация на потребительском рынке вызывает некоторое беспокойство».
Он также напомнил, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в своем выступлении в ходе правительственного часа отметил, что сельское хозяйство демонстрирует положительные результаты, несмотря на не слишком благоприятные погодные условия.
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