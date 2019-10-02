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Эксперты: еженедельные расходы семьи в РФ возросли до 4,4 тыс. рублей

1 октября в 16:05 Торговля 0 155 Васильева Елена
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На прошедшей неделе расходы российской семьи в среднем составили 4 тысячи 442 рубля, что на 0,1% выше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные холдинга «Ромир», представленные информагентством ТАСС.

В сообщении холдинга сказано: «На 39-й неделе года объем повседневных расходов продолжил расти. В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4422 рубля, что лишь на 0,1% больше, чем неделей ранее».

Индекс недельных расходов (ИНР) – показатель, который демонстрирует динамику объемов потребления домохозяйствами страны товаров ежедневного спроса. Индекс рассчитывают на основе данных о потреблении семей для каждой отдельной календарной недели.

В сообщении сказано: «С 23 по 29 сентября среднестатистическим домохозяйством было потрачено лишь на 0,1% больше, чем неделей ранее, что говорит о стабильности недельных расходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались меньше на 3%».

«Ромир» – частный российский холдинг, занимающийся маркетинговыми, медийными и социально-экономическими исследованиями.

Данные исследования основаны на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с количеством населения от 10 тысяч человек.
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