|
Эксперты: еженедельные расходы семьи в РФ возросли до 4,4 тыс. рублей
1 октября в 16:05 Торговля 0 155 Васильева Елена
На прошедшей неделе расходы российской семьи в среднем составили 4 тысячи 442 рубля, что на 0,1% выше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные холдинга «Ромир», представленные информагентством ТАСС.
В сообщении холдинга сказано: «На 39-й неделе года объем повседневных расходов продолжил расти. В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4422 рубля, что лишь на 0,1% больше, чем неделей ранее».
Индекс недельных расходов (ИНР) – показатель, который демонстрирует динамику объемов потребления домохозяйствами страны товаров ежедневного спроса. Индекс рассчитывают на основе данных о потреблении семей для каждой отдельной календарной недели.
В сообщении сказано: «С 23 по 29 сентября среднестатистическим домохозяйством было потрачено лишь на 0,1% больше, чем неделей ранее, что говорит о стабильности недельных расходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались меньше на 3%».
«Ромир» – частный российский холдинг, занимающийся маркетинговыми, медийными и социально-экономическими исследованиями.
Данные исследования основаны на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с количеством населения от 10 тысяч человек.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Володин: освобождение от НДФЛ полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями средств – самый важный закон, принятый в сентябре1 октября в 16:33 Государство
Региональные законодатели нашли способ вывести бизнес из тени1 октября в 15:49 Бизнес
В Центробанке озвучили основные проблемы банковского сектора РФ1 октября в 15:35 Банки и кредитование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Греф: грядет первая революция госуправления РБК: Система быстрых платежей даст возможность совершать быстрые платежи с использованием биометрии лица Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по урегулированию ситуации в Сирии и проблему прекращения ДРСМД Исследование: россияне не спешат становиться предпринимателями НАПКА предлагает включать в госреестр лишь профессиональных коллекторов
Архив статей