Социологи назвали среднюю величину ежедневного чека российских граждан

Средний ежедневный чек российских граждан по итогам прошедшей недели составил 558, то есть, практически не изменился. Об этом свидетельствует информация холдинга «Ромир», предоставленная в распоряжение информагентства ТАСС.



Индексом недельного среднего чека определяется динамика среднего значения стоимости сделанных в течение недели домохозяйствами покупок. Индекс рассчитывают на каждую календарную неделю, основываясь на информации о потреблении домохозяйств.



В сообщении сказано: «На минувшей неделе, с 23 по 29 сентября, средний чек, как и недельные расходы, продемонстрировал стабильность. Так, недельный средний чек практически не изменился, потеряв лишь 7 копеек относительно значений предыдущей недели. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек снизился на 2,2% или на 12 рублей 50 копеек. Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 39-й неделе оказался выше на 1,8% или 9 рублей 60 копеек».