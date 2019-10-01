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Социологи назвали среднюю величину ежедневного чека российских граждан
Сегодня в 12:21 Торговля 0 134 Васильева Елена
Средний ежедневный чек российских граждан по итогам прошедшей недели составил 558, то есть, практически не изменился. Об этом свидетельствует информация холдинга «Ромир», предоставленная в распоряжение информагентства ТАСС.
Индексом недельного среднего чека определяется динамика среднего значения стоимости сделанных в течение недели домохозяйствами покупок. Индекс рассчитывают на каждую календарную неделю, основываясь на информации о потреблении домохозяйств.
В сообщении сказано: «На минувшей неделе, с 23 по 29 сентября, средний чек, как и недельные расходы, продемонстрировал стабильность. Так, недельный средний чек практически не изменился, потеряв лишь 7 копеек относительно значений предыдущей недели. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек снизился на 2,2% или на 12 рублей 50 копеек. Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 39-й неделе оказался выше на 1,8% или 9 рублей 60 копеек».
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