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Главный нарколог Минздрава выступает за запрет детского шампанского

Сегодня в 11:25 Торговля 0 11 Васильева Елена
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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн выступил в поддержку запрета продаж детского безалкогольного шампанского, поскольку данный напиток является своеобразной рекламой употребления алкоголя.

Брюн заявил информагентству ТАСС: «Было бы правильным запретить продажу детского шампанского, так как это реклама алкоголя. Такой напиток может подтолкнуть ребенка к употреблению алкоголя в дальнейшем». Так главный нарколог Минздрава прокомментировал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова об ограничении продажи детского шампанского.

Представители федерального проекта «Трезвая Россия» тоже выступают в поддержку данной идеи. Руководитель проекта Султан Хамзаев считает, что «детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности».

Он заявил в интервью информагентству ТАСС: «Трезвая Россия" всецело поддерживает идею запрета алкогольной рекламы в молодежной среде. Сегодня в руках нашей молодежи давно "не детское" шампанское, а наркологи фиксируют реальных детей-алкоголиков. При этом в стране нет ни одной детской реабилитационной программы для больных алкоголизмом. Предлагаю задуматься в первую очередь об этом».

В «Трезвой России» заявляют также, что подобные меры должны рассматриваться как часть комплексного подхода к борьбе с пропагандой алкоголя.
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