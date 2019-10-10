Главный нарколог Минздрава выступает за запрет детского шампанского

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн выступил в поддержку запрета продаж детского безалкогольного шампанского, поскольку данный напиток является своеобразной рекламой употребления алкоголя.



Брюн заявил информагентству ТАСС: «Было бы правильным запретить продажу детского шампанского, так как это реклама алкоголя. Такой напиток может подтолкнуть ребенка к употреблению алкоголя в дальнейшем». Так главный нарколог Минздрава прокомментировал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова об ограничении продажи детского шампанского.



Представители федерального проекта «Трезвая Россия» тоже выступают в поддержку данной идеи. Руководитель проекта Султан Хамзаев считает, что «детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности».



Он заявил в интервью информагентству ТАСС: «Трезвая Россия" всецело поддерживает идею запрета алкогольной рекламы в молодежной среде. Сегодня в руках нашей молодежи давно "не детское" шампанское, а наркологи фиксируют реальных детей-алкоголиков. При этом в стране нет ни одной детской реабилитационной программы для больных алкоголизмом. Предлагаю задуматься в первую очередь об этом».



В «Трезвой России» заявляют также, что подобные меры должны рассматриваться как часть комплексного подхода к борьбе с пропагандой алкоголя.