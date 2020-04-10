Назад в 1999: цена нефти марки Brent обновила минимумы

Мировые цены на нефть сегодня утром демонстрировали снижение на 6.5-15%. Так, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent опустились до минимума с 11 декабря 1999 года – до 15.99 долларов за 1 баррель. Затем стоимость барреля немного выросла – до 16.45 долларов. Тем временем, июньские фьючерсы на нефть марки WTI показывали падение на 6.48% - до 10.8 долларов США за 1 баррель.



Напомним, в понедельник, 20 апреля, майские фьючерсы на нефть марки WTI впервые в истории продемонстрировали отрицательные значения – до минус 37 долларов США за баррель.



Пандемия коронавируса еще в марте спровоцировала рекордное снижение спроса на нефть, за чем последовал избыток сырья и обвал цен на рынке. По информации РИА Новости, в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве прогнозируют рекордное сокращение спроса на «черное золото» в текущем году.