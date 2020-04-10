Руспродсоюз зафиксировал рост спроса на пищевую соль среди россиян

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» заявила о повышенном спросе на пищевую соль в апреле месяце. При этом производители соли увеличили производство, объем отгрузки и объем резервных остатков в целях удовлетворения спроса населения.



По мнению экспертов, такая ситуация может быть связана с рекомендациями Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, в частности, с рекомендациями по использованию соляных растворов для промывания.



В «Руспродсоюзе» уточняют, что производственные мощности отечественных предприятий способны производить достаточно пищевой соли, дабы удовлетворить повышенный спрос. Более того, цены на соль не изменились и сопоставимы с уровнем цен двухлетней давности, передают данные сообщения «Руспродсоюза» РИА Новости. Согласно статистике, общий объем рынка пищевой соли в I квартале текущего года достиг 342.6 тысячи тонн, прибавив 3.5% за год.