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В ВТБ подсчитали, насколько сократились объемы покупок бензина в России

24 апреля в 11:44 Торговля 0 202 Иван Тихонов
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Банк ВТБ и оператор фискальных данных «Первый ОФД» провели исследование во всех регионах РФ на предмет покупок бензина населением. Как показали результаты, в среднем объемы покупок бензина с начала режима самоизоляции сократились на треть.

«Жители России после введения режима самоизоляции в период с 30 марта по 19 апреля по сравнению со средними значениями марта сократили объемы покупок бензина в среднем на 31%. Наиболее сильно – на 36% - упали продажи АИ-92», - говорится в сообщении авторов исследования.

Наибольшее сокращение объемов закупки продемонстрировали жители Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, пишут РИА Новости. При этом в первом случае спрос на бензин на второй неделе режима самоизоляции сокращался почти вдвое – практически на 46% по сравнению со средним значением за март.

В исследовании подчеркивается, что, несмотря на падение спроса, цены на автомобильное топливо оставались стабильными: за 1 литр бензина АИ-95 просили 46 рублей, за 1 литр АИ-92 – 42.5 рублей, за 1 литр дизтоплива – 47.5 рублей.
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