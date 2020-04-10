В ВТБ подсчитали, насколько сократились объемы покупок бензина в России

Банк ВТБ и оператор фискальных данных «Первый ОФД» провели исследование во всех регионах РФ на предмет покупок бензина населением. Как показали результаты, в среднем объемы покупок бензина с начала режима самоизоляции сократились на треть.



«Жители России после введения режима самоизоляции в период с 30 марта по 19 апреля по сравнению со средними значениями марта сократили объемы покупок бензина в среднем на 31%. Наиболее сильно – на 36% - упали продажи АИ-92», - говорится в сообщении авторов исследования.



Наибольшее сокращение объемов закупки продемонстрировали жители Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, пишут РИА Новости. При этом в первом случае спрос на бензин на второй неделе режима самоизоляции сокращался почти вдвое – практически на 46% по сравнению со средним значением за март.



В исследовании подчеркивается, что, несмотря на падение спроса, цены на автомобильное топливо оставались стабильными: за 1 литр бензина АИ-95 просили 46 рублей, за 1 литр АИ-92 – 42.5 рублей, за 1 литр дизтоплива – 47.5 рублей.