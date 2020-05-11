Самоизоляция «внедрилась» в продуктовую корзину россиян

Роскачество совместно с компанией Online Market Intelligence (OMI) опросили россиян об их тратах в период самоизоляции. Как показали результаты социологического исследования, более трети граждан (35%) признались, что стали тратить больше средств на продукты питания, ввиду постоянного пребывания дома. В то же время 25% респондентов заявили, что стали тратить меньше, поскольку покупают только необходимые продукты.



Только 9% сообщили, что в период ограничений делают покупки в больших гипермаркетах; 31% опрошенных чаще всего ходят в магазины у дома, а 58% отдают предпочтение сетевым магазинам, передают данные исследования «Известия». Более того, 70% заявили, что стали реже выходить за продуктами в период самоизоляции, тогда как 26% опрошенных не изменили своим покупательским привычкам.



Что касается «продуктового» поведения граждан в регионах, то жители таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург реже совершают покупки у дома (22% и 14% соответственно). При этом магазины у дома больше пользуются популярностью у жителей Дальневосточного, Северо-Кавказского и Сибирского ФО – 54%, 52% и 45% соответственно.