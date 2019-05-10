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Программа безопасности полетов в РФ не соответствует международным нормам

29 мая в 17:47 Транспорт 0 190 Васильева Елена
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Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил о несоответствии российской государственной программы обеспечения безопасности полетов не соответствует международным нормам, а приемлемый уровень безопасности в РФ не данный момент не определен.

В своем сегодняшнем выступлении в Госдуме он сказал: «Обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены».

По словам генпрокурора, на данный момент «не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года».

Чайка также заявил: «Министерство транспорта РФ до настоящего времени не разработало в полном объеме необходимые нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие вопросы сертификации авиатехники, ее производителей и подготовки персонала».

Не утверждены также правила технического и наземного обслуживания самолетов, критерии определения их летной пригодности, а также профессиональные программы подготовки летного состава.
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