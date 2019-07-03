Генпрокуратура: российские дороги находятся в плачевном состоянии

В половине российских регионов состояние дорог является плачевным. Об этом в ходе расширенной коллегии генпрокуратуры по вопросам безопасности дорожного движения заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.



Он сказал: «Особую обеспокоенность вызывает состояние региональных и местных дорог. Подавляющее их большинство находится в плачевном состоянии. Повсеместно встречаются выбоины и ямы, отсутствует освещение, дорожные знаки, барьерные ограждения, не оборудованы пешеходные переходы».



Например, в Архангельской области и Калмыкии практически 90% дорог, как региональных, так и местных, не соответствуют нормативным требованиям. В других регионах РФ больше половины таких дорог используются с нарушениями законодательства. По словам Буксмана, именно небезопасные некачественные дороги являются одной из главных причин аварийности.



Замгенпрокурора сказал: «В прошедшем году недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети явились сопутствующими условиями 60 тыс. ДТП, в которых погибли 5,5 тыс. человек и еще 75 тыс. получили различные увечья».



В большинстве регионов России местные власти не справляются с осуществлением контроля за транспортно-эксплуатационным состоянием и сохранностью дорожных покрытий.



Согласно социологическим данным, практически половина россиян считает качество дорог в стране «низким» или же «очень низким».