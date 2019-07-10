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Водительские удостоверения переведут в «цифру»
Сегодня в 15:23 Транспорт 1 126 Иван Тихонов
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил о разработке проекта по переводу водительских удостоверений в электронный вид. Предполагается, что инициатива будет реализовываться в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и ведомственной подпрограммы по цифровизации на транспорте.
«Права скоро будут электронными, над этим уже работают, я знаю», - рассказал г-н Москвичев ТАСС.
В свою очередь, заместитель главы комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков указывает на необходимость разработки «дорожной карты» цифровизации водительских удостоверений.
«Это либо единый документ, который заменяет удостоверение личности, паспорт и права, либо это отдельно электронный паспорт и электронные права. Если это электронные права, то в них, как правило, заносятся данные о водителе, его персональные данные», — уточнил г-н Лысаков.
Депутат добавил, что на реализацию проекта уйдет не год и не два, а, скорее всего четыре-пять лет.
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Если инициатива комитета Госдумы по транспорту и строительству будет одобрена, то уже к концу 2020 года электронные права могут быть введены для всех автомобилистов, тогда Россия может стать первой страной, где реализуется ведомственная подпрограмма по внедрению цифровизации в транспортной сфере. Например, Запад использует систему идентификации с RFID-меткой, но она ничего общего не имеет с электронными правами, а Европейская система идентификации — дополнение к бумажным документам. В России же электронные водительские права будут представлять собой пластиковую карту, объединяющую в себе все документы автомобилиста: права, ПТС, техпаспорт и страховой полис. Планируется, что эту карту не нужно будет даже демонстрировать сотруднику ГИБДД: вся информация будет храниться в базе данных, достаточно будет сфотографировать автомобилиста и база автоматически опознает его. Для этого сотрудников ГИБДД будут оснащать специальными планшетами, которые будут иметь доступ к базе. Это решит проблему забытых или утерянных прав, которая влечет за собой штраф в размере 500 рублей согласно статье 12.37 КоАП.
Введение электронных прав выгодно всем: исключится вероятность подделки документов, персональные данные будут защищены. Главная опасность нововведения – кибератаки, поэтому сами онлайн базы должны быть надежно защищены от взлома хакерами.