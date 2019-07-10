Водительские удостоверения переведут в «цифру»

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил о разработке проекта по переводу водительских удостоверений в электронный вид. Предполагается, что инициатива будет реализовываться в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и ведомственной подпрограммы по цифровизации на транспорте.



«Права скоро будут электронными, над этим уже работают, я знаю», - рассказал г-н Москвичев ТАСС.



В свою очередь, заместитель главы комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков указывает на необходимость разработки «дорожной карты» цифровизации водительских удостоверений.



«Это либо единый документ, который заменяет удостоверение личности, паспорт и права, либо это отдельно электронный паспорт и электронные права. Если это электронные права, то в них, как правило, заносятся данные о водителе, его персональные данные», — уточнил г-н Лысаков.



Депутат добавил, что на реализацию проекта уйдет не год и не два, а, скорее всего четыре-пять лет.