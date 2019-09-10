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PwC: темпы роста рынка электромобилей в РФ могут достичь 30% в ближайшие пять лет
Сегодня в 13:25 Транспорт 1 27 Иван Тихонов
Консалтинговая компания PwC обнародовала исследование, в котором представила собственные прогнозы по развитию рынка электромобилей в России. По мнению аналитиков, среднегодовые темпы роста отечественного сегмента электромобилей может достичь 30% к 2025 году.
Положительными факторами для достижения такого результата могут стать: адаптация электромобилей к условиям российского климата, снижение стоимости аккумуляторных батарей, а также улучшение необходимой инфраструктуры. Ранее, как сообщал РБК, член комитета ГД по транспорту и строительству Александр Васильев внес предложение о беспошлинном ввозе электромобилей в РФ, а также об отмене транспортного налога на такие автомобили.
Согласно статистическим данным, в прошлом году в РФ было реализовано 2.38 тысяч электромобилей, но 94% из них – подержанные модели. Новые электромобили, как правило, лучше продаются в Москве, Подмосковье и Приморском крае, а подержанные – в Хабаровском и Приморском краях, а также Иркутской области.
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По Вашему мнению, как будет развиваться рынок электромобилей в ближайшие 3-5 лет?
Эпоха электромобилей в России наступит в обозримом будущем. Об этом говорят многие факторы: снижение цен на электробатареи на 35%, работа над увеличением ёмкости аккумуляторов, реализация программы развития зарядной инфраструктуры. Ведущие мировые державы, такие как США, Китай, Великобритания, Япония уже давно стремятся сделать свои авторынки полностью электрическими, в связи с чем за последние пять лет мировой рынок электрокаров вырос на 60,5%.
В 2020-2025 годах в нашей стране прогнозируется рост продаж электрокаров на 30% - до 15 тысяч штук. Это может стать реальностью в том случае, если правительство будет стимулировать развитие данного сегмента: обеспечит необходимую инфраструктуру, отменит транспортный налог для владельцев электрокаров, а также сделает электрокары привлекательным объектом для инвестирования.