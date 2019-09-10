PwC: темпы роста рынка электромобилей в РФ могут достичь 30% в ближайшие пять лет

Консалтинговая компания PwC обнародовала исследование, в котором представила собственные прогнозы по развитию рынка электромобилей в России. По мнению аналитиков, среднегодовые темпы роста отечественного сегмента электромобилей может достичь 30% к 2025 году.



Положительными факторами для достижения такого результата могут стать: адаптация электромобилей к условиям российского климата, снижение стоимости аккумуляторных батарей, а также улучшение необходимой инфраструктуры. Ранее, как сообщал РБК, член комитета ГД по транспорту и строительству Александр Васильев внес предложение о беспошлинном ввозе электромобилей в РФ, а также об отмене транспортного налога на такие автомобили.



Согласно статистическим данным, в прошлом году в РФ было реализовано 2.38 тысяч электромобилей, но 94% из них – подержанные модели. Новые электромобили, как правило, лучше продаются в Москве, Подмосковье и Приморском крае, а подержанные – в Хабаровском и Приморском краях, а также Иркутской области.