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Правительство дало поручение полностью прекратить международное авиасообщение
Сегодня в 11:45 Транспорт 0 191 Иван Тихонов
Правительство поручило Росавиации всецело прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странам с завтрашнего дня, 27 марта. Такие меры должны быть приняты в целях пресечения распространения коронавируса.
Исключением из правил станут специальные рейсы, которые вывозят из других стран россиян. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин дал указание сформировать график вывоза граждан РФ из-за границы до 30 марта. Эвакуацию россиян будут производить самолеты Минобороны, а также авиаперевозчиков «Россия» и «Аэрофлот».
Тем временем, «Аэрофлот» уже приостановил 92 международных маршрута из 94, поведал ТАСС официальный представитель компании Михаил Демин.
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