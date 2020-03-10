Правительство дало поручение полностью прекратить международное авиасообщение

Правительство поручило Росавиации всецело прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странам с завтрашнего дня, 27 марта. Такие меры должны быть приняты в целях пресечения распространения коронавируса.



Исключением из правил станут специальные рейсы, которые вывозят из других стран россиян. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин дал указание сформировать график вывоза граждан РФ из-за границы до 30 марта. Эвакуацию россиян будут производить самолеты Минобороны, а также авиаперевозчиков «Россия» и «Аэрофлот».



Тем временем, «Аэрофлот» уже приостановил 92 международных маршрута из 94, поведал ТАСС официальный представитель компании Михаил Демин.