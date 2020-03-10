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Российские автодилеры опасаются серьезного спада на авторынке из-за коронавируса
Сегодня в 15:52 Транспорт 1 124 Иван Тихонов
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обеспокоена негативным влиянием коронавируса на отечественный авторынок. Свои прогнозы о возможном серьезном падении рынка на фоне ухудшения экономической конъюнктуры участники сегмента изложили в письме к председателю правительства Михаилу Мишустину.
В РОАД прогнозируют, что пострадать от неблагоприятной ситуации могут не только продажи автомобилей, но также и те, кто занимается сервисными услугами, и поставкой запчастей. Если остановятся заводы по сборке автомобилей, ситуация может еще ухудшиться. Потери отрасли могут составить 10-20 млрд рублей оборотного капитала. Закрытие дилерских центров – одна из перспектив при реализации неблагоприятного сценария.
Дабы это предотвратить, профучастники просят кабмин о поддержке, пишут «Ведомости». В частности, автодилеры просят об освобождении их от социальных выплат на период с 1 апреля и до конца всех ограничений. Вдобавок, они считают целесообразным ввести для них каникулы по налогам на имущество и землю, и дать отсрочку по уплате НДС.
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По Вашему мнению, какие меры поддержки необходимо принять в целях спасения российского авторынка на фоне пандемии коронавируса?
Пандемия коронавируса уже оказала негативное влияние на авторынок России. На данный момент посещение некоторых автосалонов Москвы и Санкт-Петербурга снизилось до 40%.
В случае дальнейшего развития эпидемиологической ситуации снижение спроса на новые авто станет причиной недостатка загрузки производственных мощностей автопроизводителей и приведёт к сокращению или приостановке производства, дефицита моделей и росту цен - повышение прайсовых цен по определенным маркам и моделям уже провели некоторые бренды. Поддержка государства в сложившейся ситуации – единственная мера, способная остановить падение авторынка России.
Повышение границы стоимости приобретения автомобиля по программе «Семейный автомобиль» (с 1 млн. руб. до 1,5 млн. руб), ее распространение на семьи с одним несовершеннолетним ребенком, расширение ассортимента в рамках льготного предложения, субсидированный лизинг (компенсация до 12,5%) и компенсация утилизационного сбора, на которую государство выделит примерно 250–300 млрд рублей – меры господдержки, направленные на поддержание автодилеров, которые должны вступить в силу в ближайшее время.