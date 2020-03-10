Российские автодилеры опасаются серьезного спада на авторынке из-за коронавируса

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обеспокоена негативным влиянием коронавируса на отечественный авторынок. Свои прогнозы о возможном серьезном падении рынка на фоне ухудшения экономической конъюнктуры участники сегмента изложили в письме к председателю правительства Михаилу Мишустину.



В РОАД прогнозируют, что пострадать от неблагоприятной ситуации могут не только продажи автомобилей, но также и те, кто занимается сервисными услугами, и поставкой запчастей. Если остановятся заводы по сборке автомобилей, ситуация может еще ухудшиться. Потери отрасли могут составить 10-20 млрд рублей оборотного капитала. Закрытие дилерских центров – одна из перспектив при реализации неблагоприятного сценария.



Дабы это предотвратить, профучастники просят кабмин о поддержке, пишут «Ведомости». В частности, автодилеры просят об освобождении их от социальных выплат на период с 1 апреля и до конца всех ограничений. Вдобавок, они считают целесообразным ввести для них каникулы по налогам на имущество и землю, и дать отсрочку по уплате НДС.