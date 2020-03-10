Россияне неохотно покупают авиабилеты на внутренние рейсы

Директор по стратегии S7 Григорий Давыдов заявил о том, что спрос на авиаперевозки внутри РФ уменьшился на 50-60%. Это продиктовано, в первую очередь, высокой степенью неопределенности. В основном граждане покупают билеты на ближайшие три дня. В то же время спрос на авиабилеты по международным маршрутам крайне низкий даже на глубокие даты.



«Люди существенно ограничили свою мобильность и по России: продажа на внутренних линиях примерно на 50–60% ниже, чем в прошлом году», - передают слова г-на Давыдова ТАСС.



Данные Международной ассоциации аэропортов свидетельствуют о том, что в марте отечественные авиакомпании перевезли на 17% меньше пассажиров, нежели за аналогичный период годом ранее.



Между тем, по словам министра транспорта Евгения Дитриха, за последние 10 дней в РФ вернулись 155 тысяч граждан, «в том числе 15 тысяч прилетело из стран, с которыми в результате принимаемых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции воздушное сообщение было прекращено или ограничено", пишут РИА Новости.



Напомним, с полуночи 27 марта из-за распространения коронавируса регулярное авиасообщение из аэропортов России в аэропорты других государств и обратно было полностью прекращено, кроме рейсов для вывоза россиян.