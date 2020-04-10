В РФ появится единый федеральный центр по контролю правил дорожного движения

Национальная технологическая инициатива «Автонет» обнародовала данные о проекте разработки единой системы контроля за дорожной ситуацией на всех дорогах РФ. Проект предусматривает передачу данных с видеокамер на дорогах не в региональные дата-центры, а в единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП). После обработки в едином центре информация о штрафах и нарушениях будет передаваться в регионы.



Представители «Автонет» рассказали «Известиям», что опытный прототип системы уже разработан НП «ГЛОНАСС». Стоимость реализации проекта – около 100 млн рублей. Предполагаемый срок развертывания системы – от 2 до 5 месяцев.



Авторы проекта указывают на то, что система поможет исключить случаи необоснованного доступа должностных лиц к личным данным автовладельцев. Для получения такой информации лицу будет необходимо сделать мотивированный запрос и подтвердить его электронной подписью. Вдобавок, на основе платформы будет создана единая система розыска автотранспортных средств.