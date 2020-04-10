|
В РФ появится единый федеральный центр по контролю правил дорожного движения
Сегодня в 11:36 Транспорт 0 181 Иван Тихонов
Национальная технологическая инициатива «Автонет» обнародовала данные о проекте разработки единой системы контроля за дорожной ситуацией на всех дорогах РФ. Проект предусматривает передачу данных с видеокамер на дорогах не в региональные дата-центры, а в единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП). После обработки в едином центре информация о штрафах и нарушениях будет передаваться в регионы.
Представители «Автонет» рассказали «Известиям», что опытный прототип системы уже разработан НП «ГЛОНАСС». Стоимость реализации проекта – около 100 млн рублей. Предполагаемый срок развертывания системы – от 2 до 5 месяцев.
Авторы проекта указывают на то, что система поможет исключить случаи необоснованного доступа должностных лиц к личным данным автовладельцев. Для получения такой информации лицу будет необходимо сделать мотивированный запрос и подтвердить его электронной подписью. Вдобавок, на основе платформы будет создана единая система розыска автотранспортных средств.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Коронавирус внес изменения в планы россиян на майские праздники и летний отдыхСегодня в 16:59 Туризм
Динамика распространения коронавируса в России: актуальная статистика на 23 апреляСегодня в 12:20 Медицина
Глава Минздрава России – главное о коронавирусе22 апреля в 17:13 Медицина
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Парламентарии готовят поправки в ЖК, запрещающие коммунальщикам сотрудничать с коллекторами Госдума упростила процедуру получения российского гражданства С победой в сердце: парад в честь 75й годовщины Победы в ВОВ перенесен Центробанк усилил позиции рубля на праздничные выходные Ситуация с распространением коронавируса в России на 17 апреля