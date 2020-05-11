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Трагедия в Пакистане: жертвами авиакрушения могли стать 107 человек
22 мая в 16:04 Транспорт 0 147 Иван Тихонов
Сегодня, 22 мая, в четырех километрах от аэропорта города Карачи, Пакистан, произошло крушение самолета «Пакистанских международных авиалиний», следовавшего из Лахора. По сообщениям Geo.Tv, на борту авиалайнера могло находиться 85 пассажиров, впрочем, согласно информации источников Reuters, количество пассажиров составляет 107 человек.
Авиасудно – Airbus 320 – рухнуло на жилые дома; по предварительной информации несколько человек на земле пострадали. По информации источников в управлении гражданской авиации Пакистана, самолет разбился за минуту до посадки. Перед крушением пилоты сообщили о проблемах с выпуском шасси.
По данным Dunya News, на место трагедии прибыли силы полиции и армии. Машины скорой помощи из-за узких улиц столкнулись с проблемами при попытке подъехать к месту падения. Источники Geo.Tv в экстренных службах сообщили, что спасателям уже удалось найти тела 15–20 человек, в том числе ребенка.
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