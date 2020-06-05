Минтранс озвучил планы по разработке единого для всех регионов РФ проездного билета

Директор департамента цифровой трансформации Министерства транспорта Дмитрий Баканов заявил, что ведомство намерено до конца 2021 года реализовать проект по введению универсального билета для оплаты проезда в общественном городском транспорте. Такой единый билет можно будет использовать во всех регионах страны, пишет ТАСС.



Единые стандарты для оплаты проезда в транспорте призваны повысить привлекательность общественного транспорта для граждан, подчеркивают в Минтрансе. Для регионов универсальный билет позволит оптимизировать расходы бюджетов на субсидии и улучшить налогооблагаемую выручку путем прозрачного учета пассажирских перевозок.



В ведомстве добавили, что в рамках проекта планируется внедрить бесконтактный способ оплаты проезда в общественном транспорте. Паче того, перевозчики смогут использовать целый ряд устройств для мониторинга пассажиропотока, оплаты проезда и выручки (валидаторы, цифровые сервисы, мобильные терминалы и пр.).