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Минтранс озвучил планы по разработке единого для всех регионов РФ проездного билета

Сегодня в 11:30 Транспорт 0 144 Иван Тихонов
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Директор департамента цифровой трансформации Министерства транспорта Дмитрий Баканов заявил, что ведомство намерено до конца 2021 года реализовать проект по введению универсального билета для оплаты проезда в общественном городском транспорте. Такой единый билет можно будет использовать во всех регионах страны, пишет ТАСС.

Единые стандарты для оплаты проезда в транспорте призваны повысить привлекательность общественного транспорта для граждан, подчеркивают в Минтрансе. Для регионов универсальный билет позволит оптимизировать расходы бюджетов на субсидии и улучшить налогооблагаемую выручку путем прозрачного учета пассажирских перевозок.

В ведомстве добавили, что в рамках проекта планируется внедрить бесконтактный способ оплаты проезда в общественном транспорте. Паче того, перевозчики смогут использовать целый ряд устройств для мониторинга пассажиропотока, оплаты проезда и выручки (валидаторы, цифровые сервисы, мобильные терминалы и пр.).
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