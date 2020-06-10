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Министерство транспорта рассмотрит предложение о снижении транспортного налога в 2020 году

Сегодня в 12:37 Транспорт 0 68 Иван Тихонов
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Депутат нижней палаты парламента Василий Власов направил письмо министру транспорта РФ Евгению Дитриху с предложением снизить транспортный налог в текущем году на четверть. Необходимость снижения налога на 25% автор инициативы поясняет мерой поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.

В письме депутата уточняется, что мера должна быть распространена на жителей регионов, в которых был введен режим повышенной готовности, пишут РИА Новости.

"Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета", — говорится в письме профильному министру.

Г-н Власов в обращении добавил, что львиная доля россиян из-за введенных ограничительных мер не пользовались автомобилями больше месяца. Ввиду этого, им необходима поддержка.
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