Министерство транспорта рассмотрит предложение о снижении транспортного налога в 2020 году

Депутат нижней палаты парламента Василий Власов направил письмо министру транспорта РФ Евгению Дитриху с предложением снизить транспортный налог в текущем году на четверть. Необходимость снижения налога на 25% автор инициативы поясняет мерой поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.



В письме депутата уточняется, что мера должна быть распространена на жителей регионов, в которых был введен режим повышенной готовности, пишут РИА Новости.



"Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета", — говорится в письме профильному министру.



Г-н Власов в обращении добавил, что львиная доля россиян из-за введенных ограничительных мер не пользовались автомобилями больше месяца. Ввиду этого, им необходима поддержка.