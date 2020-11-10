«Ъ»: россиянам могут позволить управлять автомобилем с 17 лет

МВД планирует разрешить гражданам управлять автомобилем в возрасте 17 лет. Об этом пишет «Ъ», ссылаясь на соответствующий законопроект, который уже находится на рассмотрении в аналитическом центре при правительстве.



Нынешнее законодательство разрешает сдавать экзамены для получения водительских прав в 17 лет. Но вот управлять автомобилем может лицо, достигшее совершеннолетия, т.е. 18 лет. В министерстве считают, что за год навыки вождения теряются, поэтому возникает необходимость разрешить водить автомобиль до наступления совершеннолетия. Есть одно условие: в транспортном средстве, кроме несовершеннолетнего водителя, должен находиться водитель-наставник с правами категории В.



Порядок вождения гражданами, не достигшими 18 лет, а также требования для «наставника» будут прописаны в постановлении правительства РФ.