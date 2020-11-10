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Отечественные авиакомпании по итогам 2020 года сократят перевозки примерно на 50%

19 ноября в 17:43 Транспорт 0 250 Иван Тихонов
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В ходе выступления на конференции «Эффективность инструментов государственной поддержки на воздушном транспорте в период выхода из коронакризиса» в рамках Транспортной недели заместитель руководителя Росавиации Алексей Новгородов заявил о том, что отечественные авиакомпании по итогам текущего года сократят перевозки на 50% от уровня 2019 года – до 64 млн пассажиров. При этом в 2021 году авиаотрасли удастся восстановить пассажироперевозки на 80% от уровня прошлого года, спрогнозировал г-н Новгородов.

«Несмотря на некоторую положительную динамику, общий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2020 году прогнозируется в целом на уровне около 50% от объемов 2019 года. Восстановление перевозок российскими авиакомпаниями в 2021 году планируется на уровне не выше 80% относительно показателей 2019 года», — цитирует слова замруководителя Росавиации ТАСС.

Г-н Новгородов добавил, что Росавиация, согласно данным на начало ноября 2020 года, предоставила аэропортам компенсации на фоне пандемии коронавирусной инфекции на сумму в размере 9.1 млрд рублей из запланированных 10.9 млрд рублей. Субсидии предоставлены 108 аэропортам.
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