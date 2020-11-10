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Будущим водителям упростят процедуру сдачи экзамена на права

Сегодня в 13:47 Транспорт 0 161 Иван Тихонов
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МВД обнародовало проект приказа об утверждении административного регламента по проведению экзаменов. Лейтмотив документа – смягчение требований при проведении экзамена на получение водительских прав. В частности, ведомство предлагает уменьшить количество грубых ошибок, из-за которых может быть остановлен экзамен, с 17 до 15.

Предполагается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года, пишут РИА Новости. Действующий регламент содержит сводную таблицу ошибок будущих водителей, которые разделяются на «грубые» (пять штрафных баллов), «средние» (три балла) и «мелкие» (один балл). Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать менее пяти баллов, а при совершении «грубых» нарушений экзамен прерывается.

Новый регламент предполагает остановку экзамена, если кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из 15 пунктов экзаменационного листа. Список грубых ошибок дополнится использованием телефона во время движения и непристегнутым ремнем. Сейчас эта ошибка относится к категории средних, за нее начисляются три штрафных балла.
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