Российские туристы вернутся домой до 31 марта

Как заявила во вторник, 24 марта, глава Ростуризма Зарина Догузова, ожидается, что все организованные туристы будут возвращены на родину до 31 марта.



Согласно данным ведомства, за период 17–23 марта, число организованных туристов из РФ, пребывающих за границей по путевкам туроператоров, уменьшилось со 100 тысяч человек до 57,8 тысячи человек. Сообщается, что основная часть туристов прибывает обратно в Россию из стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, а также Турции.



На веб-портале Ростуризма размещена цитата обращения госпожи Догузовой: «Более половины из организованных туристов вернутся в Россию планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдет в ближайшие несколько дней».



Проблемы, связанные с возвращением домой самостоятельных туристов, будут решаться при участии следующих ведомств: Ростуризм, Росавиация и Министерство иностранных дел Российской Федерации.



На минувшей неделе количество вернувшихся на родину организованных туристов составило примерно 50 000 человек. Людей эвакуировали по воздуху из Египта, Кипра, Португалии, Испании, Венгрии и Молдавии. Вчера самолет с почти 500 пассажирами на борту приземлился во Внуково, прилетев из Марокко.