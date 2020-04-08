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Российские туристы смогут получить деньги назад за отмененные путевки

Сегодня в 16:02 Туризм 0 87 Иван Тихонов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое дает право туристам, чьи путевки были отменены из-за распространения коронавируса, получить назад потраченные средства. В документе уточняется, что деньги будут возмещаться из фонда персональной ответственности туроператоров.

В правительственном распоряжении говорится, что средства за путевку вернут, если путешествие планировалось "с начала действий ограничений" до 1 июня текущего года, пишут РИА Новости. При этом туроператор обязуется предоставить уведомление о возврате "в объединение туроператоров в сфере выездного туризма" до 15 апреля.

Если туроператор не подаст такое уведомление, то он должен будет перечислить ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности туроператора не позднее 15 апреля 2021 года.
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