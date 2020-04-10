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Коронавирус внес изменения в планы россиян на майские праздники и летний отдых
Сегодня в 16:59 Туризм 0 108 Иван Тихонов
Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос граждан об их планах на майские праздники и лето. Результаты исследования показали, что 26% россиян изменили свои планы на отдых из-за пандемии коронавируса. Месяцем ранее этот показатель составлял 17%.
57% респондентов заявили, что и майские каникулы, и летний отдых проведут дома, а 35% - решили провести время на даче. Годом ранее эти показатели составляли 33% и 27% соответственно. Несмотря на пандемию, отдых за границей в текущем году планируют 8% опрошенных.
Половина всех опрошенных россиян назвали коронавирус главным «виновником» смены планов. Карантин и закрытие границ стали причиной смены планов 34% и 11% россиян, констатируют в ВЦИОМ. Между тем, доля тех, кто изменил свои планы на отдых, на фоне падения рубля сократилась с 17% в прошлом месяце до 2% в текущем.
Точная дата прекращения ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, пока остается неизвестной. Ранее в Минздраве выступили за продление режима самоизоляции на майские праздники. Окончательные решения по вопросу карантина будут приниматься по мере развития ситуации.
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